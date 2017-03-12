Нет никаких политических препятствий: у Порошенко прогнозируют получение Украиной "безвиза" до середины лета

Украинцы получат право на поездки в страны ЕС без виз до середины лета. Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, пишет «Громадське».

"Мы рассчитываем, что в начале апреля Европарламент поставит окончательную точку в вопросе визовой либерализации, примет соответствующее решение. После этого мяч перейдет на поле стран-членов Евросоюза, то есть Совета ЕС, который должн в течение достаточно скорого периода времени принять решение. И я рассчитываю, что уже к середине июня Украина получит юридическое решение о безвизовом режиме поездок", – сказал он.

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Он отметил, что для получения Украиной "безвиза" сейчас нет никаких политических препятствий, теперь это вопрос лежит исключительно в технико-юридической плоскости.

"Президент дал четкие указания всем нашим дипучреждениям в странах-членах Шенгенской зоны делать все возможное, чтобы даже технических барьеров на пути для получения визовой либерализации неожиданно не появилось", - подчеркнул заместитель главы Администрации президента.

Напомним, похожий прогноз относительно «безвиза» для Украины в интервью УНИАН дал и глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мінгарелли.

Он отметил, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступит в силу до конца июня.