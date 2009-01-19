Янукович собирается в феврале отправить Кабмин в отставку

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что фракция ПР уже в феврале сумеет добиться отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщается на сайте Партии регионов, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью Рейтер.

В.ЯНУКОВИЧ не сомневается, что Партия регионов сумеет уже в феврале добиться отставки правительства Ю.ТИМОШЕНКО, после чего в Верховной Раде будет либо сформировано новое большинство, либо проведены досрочные выборы.

«Состав правительства является непрофессиональным, в середине правительства есть много разногласий во взглядах, нет единой точки зрения, есть много разногласий во взглядах между премьер-министром и Президентом, и от этого - постоянные конфликты, и нет большинства в парламенте, которое бы поддерживало правительство», - сказал он.

«Мы считаем, что у нас есть более чем достаточно оснований, чтобы это правительство ушло в отставку», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.