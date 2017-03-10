Посол Украины в ООН объяснил, почему США не пошли на "большую сделку" с Россией

Одно дело – предвыборная риторика, а другое дело – реальные дела, рассказал в интервью "Апострофу" посол Украины в ООН Владимир Ельченко.

"И когда новые американские чиновники, которые начали заниматься российским вопросом, прочитали в тех носителях информации, которые они до этого не видели, и увидели поведение России раньше и сейчас, у многих из них, думаю, мнение очень сильно изменилось", - отметил он, отвечая на вопрос, оправдались ли надежды российской стороны относительно "большой сделки" между США и РФ.

По словам Ельченко, весь мир заинтересован в том, чтобы США и Россия установили нормальные отношения. Возможно, это помогло бы в урегулировании ситуации вокруг российской агрессии против Украины.

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"Но, увы, никто лучше украинцев не понимает, что такое Российская Федерация. И оснований надеяться на то, что вот вдруг, за день или за месяц изменится вся их психология и они станут другими, не приходится", - заявил посол Украины в ООН.

Поэтому, продолжил Ельченко, осознание реальной ситуации очень быстро побуждает американских политиков дать адекватную оценку роли России в мире.

"Я не говорю, что мне хочется, и для меня абсолютно не является позитивом, чтобы США и Россия были врагами, потому что от этого пострадают и другие. Но, к сожалению, приходится констатировать, что на сегодня оснований установить доверительные, нормальные отношения между США и Россией очень немного", - уверен политик.

Ранее о вероятном заключении такой "большой сделки" сообщало издание The Washington Post. Речь шла о том, что из-за своего безграничного восхищения "сильной рукой" и равнодушия ко вторжению России на территорию соседей и в Сирии президент Дональд Трамп, похоже, готов позволить Москве добиваться своих экспансионистских целей, по крайней мере до определенной степени.