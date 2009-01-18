Еврокомиссия осторожно приветствует договоренность Тимошенко-Путин

Европейская комиссия приветствует достижение договоренности между Украиной и Россией и надеется на возобновление транзита газа.

Об этом идет речь в комментарии Еврокомиссии, текст которого передан УНИАН.

“Еврокомиссия приветствует объявление в Москве премьер-министрами Владимиром ПУТИНЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО, в частности, о возможности возобновления транзита газа в понедельник”, - говорится в комментарии.

Еврокомиссия отмечает, что вместе с чешским президентством в ЕС неоднократно призывала стороны к серьезным переговорам.

Еврокомиссия рассматривает состоявшиеся в эти выходные дискуссии как тест на доверие к Украине и России как поставщикам газа.

“Кажется, что эти переговоры принесли результаты. Но мы видели много неоправдавшихся просветов в этом споре, и “тест” в данном случае означает, начнутся поставки газа европейским потребителям, или нет”, - отмечает Еврокомиссия.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры России и Украины после 5-часовых переговоров, которые завершились в ночь на 18 января, заявили о возможности возобновления транзита газа уже в понедельник, 19 января. При этом стороны заявили о достижении договоренности относительно контрактов на поставки газа в Украину и транзитную ставку.