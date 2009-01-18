Медведев: Россия не будет применять Энергетическую хартию

Россия не будет применять Энергетическую хартию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на пресс-конференции в Москве.

"Существующие международные документы нас не вполне удовлетворяют. В том числе упомяну и об Энергетической хартии, которая не применяется Россией и не будет применяться, поэтому нам нужно думать над тем, каким образом создать добротную правовую основу", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он сообщил, что планирует поднять этот вопрос в ходе саммита "Большой восьмерки".

"Я сообщил своим коллегам, что обязательно подниму этот вопрос и в ходе саммита государств "Группы восьми", и, вполне вероятно, в ходе мероприятия, которое будет проходить в ближайшее время в Лондоне. Я имею в виду саммит 20 крупнейших экономик", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.