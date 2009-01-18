Медведев: Россия не будет применять Энергетическую хартию
Президент РФ документ не устраивает
Россия не будет применять Энергетическую хартию.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на пресс-конференции в Москве.
"Существующие международные документы нас не вполне удовлетворяют. В том числе упомяну и об Энергетической хартии, которая не применяется Россией и не будет применяться, поэтому нам нужно думать над тем, каким образом создать добротную правовую основу", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
Он сообщил, что планирует поднять этот вопрос в ходе саммита "Большой восьмерки".
"Я сообщил своим коллегам, что обязательно подниму этот вопрос и в ходе саммита государств "Группы восьми", и, вполне вероятно, в ходе мероприятия, которое будет проходить в ближайшее время в Лондоне. Я имею в виду саммит 20 крупнейших экономик", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.