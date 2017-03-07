США и ЕС настаивают на необходимости создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда

Об этом говорится в заявлении на странице Представительства ЕС в социальной сети Facebook.

"Достичь успеха в борьбе против коррупции является критически важным для Украины – как для выполнения народных требований Майдана, так и для привлечения прямых иностранных инвестиций, необходимых для развития украинской экономики", - заявили дипломаты.

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"Мы одобряем все более действенные усилия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по реализации предоставленных им полномочий", - отметили в Представительстве ЕС.

"Мы приветствуем судебные решения, принятые утром 7 марта, но отмечаем, что события нескольких последних дней подтверждают необходимость иметь специализированный антикоррупционный суд", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

"Эти события также показывают, почему предстоящий аудит НАБУ должен быть независимым, прозрачным и обеспечивать объективный анализ деятельности НАБУ в течение прошлого года", - подытожили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 6 на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривень.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

По информации САП, досудебное расследование по данным фактам детективы НАБУ начали 4 декабря 2015 года.

2-3 марта детективы НАБУ провели ряд обысков по месту жительства и работы председателя ГФС.

2 марта под процессуальным руководством прокуроров САП детективы Бюро на территории клинической больницы «Феофания», где в то время находился председатель ГФС из-за якобы неудовлетворительного состояния здоровья, его задержали и сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

3 марта Кабинет министров отстранил председателя ГФС от должности на время проведения расследования.

Меру пресечения в отношении подозреваемого суд не мог избрать в течение трех дней (4-6 марта).