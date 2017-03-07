Адвокаты Насирова настаивают на отмене меры пресечения
Адвокатская группа, ведущая защиту временно отстраненного от поста главы ГФС Романа Насирова, намерена обжаловать применение меры пресечения как таковой.
По словам адвоката Александра Лысака, юристы готовят апелляцию об отмене меры пресечения как таковой.
«Позиция стороны защиты следующая: мы не видим оснований для вынесения меры пресечения для Романа Насирова», - заявил адвокат.
«Насиров не собирается куда-то бежать, прятаться от правосудия или совершать иные противозаконные шаги. На самом деле, он больше всех заинтересован в как можно более скором и прозрачном рассмотрении дела и готов себя защищать», - сообщил Лысак.
Он также проинформировал, что решение оспаривать вынесение меры пресечения группа адвокатов обсуждала сегодня на встрече с Насировым.
Напомним, ночью 7 марта Соломенский районный суд города Киева одобрил меру пресечения Насирову в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 100 млнгривен.