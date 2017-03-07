Адвокаты Насирова настаивают на отмене меры пресечения

17:19, 07 марта 2017
Политика
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Адвокатская группа, ведущая защиту временно отстраненного от поста главы ГФС Романа Насирова, намерена обжаловать применение меры пресечения как таковой.

Ілюстрація / REUTERS

По словам адвоката Александра Лысака, юристы готовят апелляцию об отмене меры пресечения как таковой.

«Позиция стороны защиты следующая: мы не видим оснований для вынесения меры пресечения для Романа Насирова», - заявил адвокат.

«Насиров не собирается куда-то бежать, прятаться от правосудия или совершать иные противозаконные шаги. На самом деле, он больше всех заинтересован в как можно более скором и прозрачном рассмотрении дела и готов себя защищать», - сообщил Лысак.

Он также проинформировал, что решение оспаривать вынесение меры пресечения группа адвокатов обсуждала сегодня на встрече с Насировым.

Напомним, ночью 7 марта Соломенский районный суд города Киева одобрил меру пресечения Насирову в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 100 млнгривен.

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