Порошенко считает "историческим моментом" рассмотрение в Международном суде ООН дела Украины против России

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Исторический момент: с 6 марта Украина представит доказательства преступлений России в Международном суде ООН в Гааге», - отметил он.

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«Правда сильнее оружия!» - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня Международный суд ООН в Гааге начнет публичные слушания по иску Украины против России о противодействии финансированию терроризма и расовой дискриминации.

Слушания продлятся четыре дня. Украина представит аргументы в понедельник, 6 марта, и в среду, 8 марта. Россия представит свои аргументы во вторник, 7 марта, и в четверг, 9 марта. Слушания будут начинаться в 10.00 (11.00 по киевскому времени).

*** 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.

В иске Украины заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершивших ряд актов терроризма на территории Украины. К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит сбивание самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина заявляет, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании по дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар. Киев считает, что, начиная с незаконного "референдума", российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин.

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в ходе рассмотрения дела судом по существу.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что Международный суд ООН примет решение о применении мер в течение нескольких недель.