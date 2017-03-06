Суд возобновляет рассмотрение дела Насирова (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания сторона защиты Насирова заявила ходатайство о необходимости вернуть их подзащитного в клинику “Феофания”, где он должен находиться на стационарном лечении.

По словам одного из адвокатов Насирова Александра Лысака, его подзащитному вторые сутки не оказывают квалифицированной помощи. Кроме того, как отметил он, сторона обвинения еще не предоставила суду доказательств, что Насиров может участвовать в судебном заседании. При этом адвокат выразил мнение о необходимости опросить в суде врачей скорой помощи на предмет состояния здоровья Насирова.

В свою очередь сторона обвинения возразила по поводу удовлетворения указанного ходатайства. Заслушав мнения сторон, суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства о возвращении Насирова в клинику “Феофания”. В настоящее время защитники готовят новое ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы их подзащитному. По этому поводу в заседании объявлен небольшой технический перерыв.

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Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство. Защита Насирова не исключает объявления нового подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение председателю ГФС Роману Насирову.

Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования.