Нового подозрения Насирову пока нет – НАБУ (видео)

Также пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира не подтвердила информацию относительно того, или вообще готовится новое подозрение, передает Громадське.

"С 2 марта Насиров подозревается в совершении уголовного коррупционного правонарушения в рамках расследования так называемого "газового дела". Другого подозрения пока нет", — сказала Олифира.

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Кроме того, представитель НАБУ не подтвердила информацию и о том, что новое подозрение могло бы касаться "лондонских квартир" Насирова.

Ранее сообщалось, что защита главы Государственной фискальной службы Романа Насирова не исключает объявления нового подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

Напомним, что 2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову.