Нового подозрения Насирову пока нет – НАБУ (видео)
У Национального антикоррупционное бюро Украины пока нет нового подозрения отстраненному главе Госфискальной службы Украины Роману Насирову.
Также пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира не подтвердила информацию относительно того, или вообще готовится новое подозрение, передает Громадське.
"С 2 марта Насиров подозревается в совершении уголовного коррупционного правонарушения в рамках расследования так называемого "газового дела". Другого подозрения пока нет", — сказала Олифира.
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Кроме того, представитель НАБУ не подтвердила информацию и о том, что новое подозрение могло бы касаться "лондонских квартир" Насирова.
Ранее сообщалось, что защита главы Государственной фискальной службы Романа Насирова не исключает объявления нового подозрения и нового задержания со стороны обвинения.
Напомним, что 2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову.