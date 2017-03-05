В Москве путинские байкеры митингуют в поддержку российской оккупации Донбасса (фоторепортаж)

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 50 людей в кожаных куртках с надписями "Ночные волки" вышли в гайд-парк (специально отведённое место для митингов) в Сокольниках. Участники акции держат в руках флаги России и террористических организаций "Новороссия", "ДНР" и "ЛНР".

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Кроме этого участники акции держат плакаты с надписями: "Очнись Украина", "Банду Порошенко под трибунал", "Принуждение Украины к миру", "Остановить геноцид Донбасса".

Организаторы акции заявили, что аналогичные мероприятия проводятся в других городах РФ и в Европе.

Мотоклуб "Ночные волки" известен активной публичной поддержкой действий российских властей.