В "ДНР" хотят создать аналог организации "Ночные волки" - ИС
Оккупационные "власти" неподконтрольных Украине территорий Донецкой области анонсировали открытие 23 февраля "отделений федерации автомобильного спорта ДНР".
Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Мероприятия состоятся в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области.
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"Согласно замыслу руководства "ДНР", данные отделения станут базой для формирования специальных байкерских клубов, предназначенных для ведения агитационно-пропагандистской работы среди населения, прежде всего молодежи, в поддержку деятельности "руководства ДНР", по аналогии с российскими "Ночными волками"", - сказано в заявлении.
Как сообщал УНИАН, разведка сообщила, что оккупанты проводят подготовку личного состава «казачьей сотни» для выполнения разведывательно-диверсионных задач в тылу сил АТО.