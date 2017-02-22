В "ДНР" хотят создать аналог организации "Ночные волки" - ИС

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Мероприятия состоятся в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области.

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"Согласно замыслу руководства "ДНР", данные отделения станут базой для формирования специальных байкерских клубов, предназначенных для ведения агитационно-пропагандистской работы среди населения, прежде всего молодежи, в поддержку деятельности "руководства ДНР", по аналогии с российскими "Ночными волками"", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, разведка сообщила, что оккупанты проводят подготовку личного состава «казачьей сотни» для выполнения разведывательно-диверсионных задач в тылу сил АТО.