Тимошенко раздала на орехи губернаторам и мэрам облцентров

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО критикует ряд областей за значительное снижение промышленного производства по итогам 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов.

Ю. ТИМОШЕНКО подчеркнула, что рекордсменом по снижению темпов роста промпроизводства стала Ивано-Франковская область с показателем 21,5%, в то время как Тернопольская область, находящаяся рядом, продемонстрировала рост производства на уровне 10,4%.

Исходя из этого, премьер-министр делает вывод, что такие показатели напрямую зависят от качества работы местной власти.

Она призвала губернаторов и мэров городов Ивано-Франковской области, а также Полтавской, в которой тоже отмечено снижение темпов промпроизводства, немедленно принять меры по изменению ситуации.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%. Инфляция в Украине за 2008 год составила 22,3%, в декабре – 2,1%.

В декабре 2008 года против ноября 2008 года зафиксирован спад на 15,2%.