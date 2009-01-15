В ЕЦ готовы слушать даже Фирташа, лишь бы газовую схему объяснил

Лидер “Единого Центра”, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Игорь КРИЛЬ положительно оценивает инициативу одного из владельцев «РосУкрЭнерго» Дмитрия ФИРТАША выступить в парламенте по газовым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КРИЛЬ заявил сегодня в интервью журналистам.

«Мы должны любого человека, который может внести ясность в нашу запутанную политику относительно газовой системы, заслушать», - сказал И.КРИЛЬ.