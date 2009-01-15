Герман говорит, что Тимошенко светит отставка уже в феврале

Заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН не исключает, что Верховная Рада на следующей сессии примет решение об отставке правительства.

Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько вероятна отставка правительства в феврале.

«Я думаю, что отставка правительства в феврале очень вероятна», - сказала она.

А.ГЕРМАН отметила, что пока в парламенте нет единодушной поддержки по этому вопросу, «но мы переговоры по этому вопросу не прекращали и надеемся, что найдем поддержку среди своих коллег».

Как известно, Партия регионов требует немедленной отставки правительства. 13 января лидер этой политической силы Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция Партии регионов требует включить на 15 января для рассмотрения в парламенте проект резолюции об отставке правительства. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что фракции, которые “поддержат это безответственное правительство”, будут нести ответственность.