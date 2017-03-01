Порошенко назвал конфискацию Россией украинских активов еще одним свидетельством оккупации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с госсекретарем Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Республики Польша Витольдом Ващиковским сегодня в Киеве.

Президент подчеркнул, что Кремль демонстрирует эскалацию ситуации на востоке Украины. В частности, в вопросе безопасности: резкий рост количества обстрелов и жертв среди мирного населения и украинских военных, применение тяжелой техники и артиллерии.

Порошенко напомнил, что в то время, когда проходила Мюнхенская конференция, президент России Владимир Путин принял решение о признании документов, выданных так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

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«Произошло еще одно грубое и чудовищное нарушение международного права – были де-факто Россией конфискованы украинские государственные и частные активы, которые расположены на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что это происходит на фоне фактического введения этих территорий в «рублевую зону», поставки газа и электроэнергии из России, введение прямых бюджетных трансфертов.

«Это является абсолютно четким подтверждением факта оккупации этой территории российскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке. В связи с этим мы подчеркиваем, что Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня, убийство украинских военных и гражданских, за незаконное удерживание заложников, как на оккупированной территории, так и внутри РФ», - подчеркнул Порошенко.

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Президент также призвал ввести санкции против лиц, которые незаконно присвоят украинские активы: «Чтобы к тем, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушения международного и украинского законодательства». Глава государства уверен, что скоординированные действия будут эффективными.

Как сообщалось, сегодня, 1 марта, главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что боевики захватили около 40 предприятий украинской юрисдикции на оккупированной территории Донбасса.

Позже в СБУ обнародовали фрагмент перехваченного телефонного разговора главаря «ДНР», в ходе которого тот заявляет, что с завтрашнего дня ряд «национализированных» украинских предприятий на оккупированном Донбассе перейдут под контроль московской фирмы бизнесмена Сергея Курченко.