"Выбросил бы в корзину": кандидат в премьеры Нидерландов озвучил свое отношение к ассоциации с Украиной

Такое заявление Бума сделал в воскресенье во время первых национальных теледебатов накануне всеобщих выборов 15 марта, сообщает EUobserver.

Бума, у которого есть надежды стать следующим нидерландским лидером, сначала сказал, что не может предсказать, что он сделал бы, но позже заявил, что отозвал бы ратификацию документа.

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Бума также заявил, что другие европейские страны пойдут по пути Великобритании и выйдут из ЕС, если блок не будет "радикально" реформирован.

"Если Европа как и раньше будет идти тем же путем, одним лишь Brexit это не закончится", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат). Предполагается, что Сенат рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации после запланированных на 15 марта парламентских выборов. Нидерланды являются единственной страной ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала этот документ.

По итогам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% из них высказались против соглашения с Украиной. Референдум имеет рекомендательный характер.