Путин предлагает дать Украине кредит на газ
07:30, 13 января 2009Политика
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Состоялся телефонный разговор с Чехией
В понедельник премьеры России Владимир ПУТИН и Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК обсудили возможность предоставления ЕС кредита Украине и участия в нем Российской Федерации.
Как передает ИТАР-ТАСС, сегодня вечером по инициативе председателя правительства Чешской Республики, председательствующей в ЕС, состоялся телефонный разговор В.ПУТИНА с М.ТОПОЛАНЕКОМ. Путин поблагодарил своего чешского коллегу за эффективное и оперативное взаимодействие с целью создания необходимых условий для беспрепятственного транзита российского газа через территорию Украины.
Обсуждался также вопрос о возможности предоставления Евросоюзом кредита Украине и частичного участия в нем Российской Федерации.
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