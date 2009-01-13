Путин предлагает дать Украине кредит на газ

В понедельник премьеры России Владимир ПУТИН и Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК обсудили возможность предоставления ЕС кредита Украине и участия в нем Российской Федерации.

Как передает ИТАР-ТАСС, сегодня вечером по инициативе председателя правительства Чешской Республики, председательствующей в ЕС, состоялся телефонный разговор В.ПУТИНА с М.ТОПОЛАНЕКОМ. Путин поблагодарил своего чешского коллегу за эффективное и оперативное взаимодействие с целью создания необходимых условий для беспрепятственного транзита российского газа через территорию Украины.

Обсуждался также вопрос о возможности предоставления Евросоюзом кредита Украине и частичного участия в нем Российской Федерации.