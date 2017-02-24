Канцлер Австрии призвал пересмотреть санкции против РФ - Bloomberg

Так, канцлер Австрии, выступая 23 февраля в Вене, сказал, что Европейский Союз, возможно, должен обдумать новые подходы, каким образом ввести рычаги влияния на президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться большего успеха, и чтобы это наносило меньше экономический ущерб Европе, сообщает Bloomberg. В то же время он сказал, что Европе важно сохранять единство в соблюдении ее позиции.

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Также, когда Керна спросили, поддерживает ли он частичное снятие ограничительных мер в обмен на прогресс в рамках Минского мирного процесса, он сказал: "Абсолютно".

"Для Австрии было бы лучше, потому что концепция, что мы вводим санкции и затем приходим к лучшим отношениям с Россией, не сработала", - заявил Керн.

"Я считаю, что нам нужна другая концепция", - добавил он.

По словам канцлера, Австрия заинтересована в отмене некоторых ограничительных мер: "Но мы должны признать, что отмена санкций должна согласовываться с выполнением Минских соглашений".

"До тех пор, пока нет прогресса, я знаю, что будет трудно отменить санкции", - добавил он.

"Это чувствительный вопрос, и мы должны сохранить наше единство", - подчеркнул канцлер Австрии. В то же время, несмотря на это, он указал, что экономические последствия наносят ущерб австрийской экономике во время роста безработицы.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Также в 2014 году США и ЕС ввели ряд санкций в отношении представителей нелегитимной крымской власти.