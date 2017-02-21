Порошенко призвал усилить санкции против России из-за признания "паспортов" "Л/ДНР" (видео)

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Хрмстосом Стилианидесом.

"Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушения режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик", - сказал президент.

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По словам Порошенко, с точки зрения международного права это уже является элементом признания данных незаконных формирований и, де-факто, отказа от Минского процесса.

"Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» боевиков «ДНР» и «ЛНР» является выравниванием ситуации «де-юре», которое не нарушает Минские соглашения.