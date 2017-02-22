Порошенко объявил конкурс на должности глав четырех РГА Одесской области

Так, согласно распоряжению президента, речь идет о Захаровской, Лиманской, Окнянской и Саратской райгосадминистрациях.

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Отмечается, что документы от претендентов принимаются до 9 марта, а сам конкурс состоится 14 марта в Киеве.

Кроме этого, на сайте президента также обнародован перечень требований к кандидатам.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Порошенко уволил руководителей Ренийской и Подольской районных государственных администраций Одесской области.