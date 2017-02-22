Порошенко объявил конкурс на должности глав четырех РГА Одесской области
17:10, 22 февраля 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на должности председателей четырех районных государственных администраций Одесской области.
Порошенко объявил конкурс на должности глав РГА / president.gov.ua
Так, согласно распоряжению президента, речь идет о Захаровской, Лиманской, Окнянской и Саратской райгосадминистрациях.
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Отмечается, что документы от претендентов принимаются до 9 марта, а сам конкурс состоится 14 марта в Киеве.
Кроме этого, на сайте президента также обнародован перечень требований к кандидатам.
Как сообщал УНИАН, 20 февраля Порошенко уволил руководителей Ренийской и Подольской районных государственных администраций Одесской области.
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