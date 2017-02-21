Порошенко уволил глав двух районов Одесской области
10:54, 21 февраля 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителей Ренийской и Подольской районных государственных администраций Одесской области.
Порошенко уволил глав двух районов Одесщины / president.gov.ua
Об этом говорится в распоряжении президента №40 и №41 от 20 февраля 2017 года.
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Так, с должности председателя Ренийской РГА уволен Сергей Билюк, с должности председателя Подольской РГА – Эдуард Доценко.
Согласно распоряжению, Доценко уволен согласно поданному им заявлению.
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