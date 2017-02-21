Порошенко уволил глав двух районов Одесской области

Об этом говорится в распоряжении президента №40 и №41 от 20 февраля 2017 года.

Читайте такжеПорошенко провел кадровые изменения в руководящих органах и подразделениях СБУ

Так, с должности председателя Ренийской РГА уволен Сергей Билюк, с должности председателя Подольской РГА – Эдуард Доценко.

Согласно распоряжению, Доценко уволен согласно поданному им заявлению.