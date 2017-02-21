Порошенко уволил глав двух районов Одесской области

10:54, 21 февраля 2017
Политика
1241

Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителей Ренийской и Подольской районных государственных администраций Одесской области.

Порошенко уволил глав двух районов Одесщины / president.gov.ua

Об этом говорится в распоряжении президента №40 и №41 от 20 февраля 2017 года.

Читайте такжеПорошенко провел кадровые изменения в руководящих органах и подразделениях СБУ

Так, с должности председателя Ренийской РГА уволен Сергей Билюк, с должности председателя Подольской РГА – Эдуард Доценко.

Согласно распоряжению, Доценко уволен согласно поданному им заявлению.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Порошенко#Одесская область