Тимошенко едет в Евпаторию
08:26, 12 января 2009Политика
2104
Глава правительства вручит ордера и ключи
Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуществит рабочую поездку в Евпаторию.
Как сообщает Правительственный портал, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО вручит ключи от квартир гражданам, которые пострадали в результате взрыва 5-этажного дома по улице Некрасова, и посетит квартиры, в которые они заселяются.
Также глава правительства вручит ордера от квартир гражданам, которые жили в IV-VI подъездах этого дома.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter