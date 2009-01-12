Тимошенко едет в Евпаторию

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуществит рабочую поездку в Евпаторию.

Как сообщает Правительственный портал, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО вручит ключи от квартир гражданам, которые пострадали в результате взрыва 5-этажного дома по улице Некрасова, и посетит квартиры, в которые они заселяются.

Также глава правительства вручит ордера от квартир гражданам, которые жили в IV-VI подъездах этого дома.