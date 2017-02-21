Установлены фамилии людей, которые платили и получали "московские деньги" - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что ответы о вероятной причастности некоторых народных депутатов к сепаратистским мероприятиям в Украине предоставит дальнейшее следствие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком.

Луценко отметил, что помощники нардепов принимали участие в сепаратистских мероприятиях, организованных Россией, однако это не означает, что это делал сам народный депутат.

«Я делаю все, чтобы территориальная целостность Украины была защищена. Пока установлены лишь фамилии тех, кто платил «московские деньги», и тех, кто их получал; о сознательном участии в этом действующих народных депутатов Украины ответ должно дать дальнейшее следствие», - заявил он.

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«Пока мы находимся на этапе, когда мы можем говорить о моральной ответственности (депутатов – УНИАН) за качество подобранных помощников», - заметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН ранее, СБУ провела более 20 обысков в украинцев, которые находятся в тесном контакте с представителем российских спецслужб.

Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на совместном брифинге с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко сегодня в Киеве.

«Недавно Служба перехватила разговора официального представителя (в 2015 году он таким был) так называемого «министерства иностранных дел» так называемой «ДНР» Константина Долгова с представителем российских спецслужб Александром Чулиндиным», - отметил он.