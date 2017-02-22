Порошенко назвал предстоящие выборы президента РФ "дополнительным аргументом для повышенной боевой готовности ВСУ"

13:12, 22 февраля 2017
Политика
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Выборы президента России в 2018 году уже сейчас являются дополнительным аргументом для повышенной боевой готовности Вооруженных сил Украины.

Порошенко назвал нынешнюю ситуацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видами ВСУ, командиров боевых частей и соединений.

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«Безальтернативные президентские выборы в России, которые состоятся в следующем году, уже сейчас являются дополнительным аргументом для повышенной боевой готовности Вооруженных сил Украины», - подчеркнул Порошенко.

«Ведь совершенно ясно, что эта игра, игра мышцами, является главной избирательной технологией. Враждебный курс по отношению к Украине и всему внешнему миру пользуется, как это очень прискорбно, поддержкой со стороны российских избирателей», - сказал он.

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Теги: #Россия#Порошенко#выборы