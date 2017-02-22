Порошенко назвал предстоящие выборы президента РФ "дополнительным аргументом для повышенной боевой готовности ВСУ"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видами ВСУ, командиров боевых частей и соединений.

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«Безальтернативные президентские выборы в России, которые состоятся в следующем году, уже сейчас являются дополнительным аргументом для повышенной боевой готовности Вооруженных сил Украины», - подчеркнул Порошенко.

«Ведь совершенно ясно, что эта игра, игра мышцами, является главной избирательной технологией. Враждебный курс по отношению к Украине и всему внешнему миру пользуется, как это очень прискорбно, поддержкой со стороны российских избирателей», - сказал он.