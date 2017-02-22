Порошенко отметил ускоренную милитаризацию оккупированных Россией украинских территорий
12:39, 22 февраля 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко отмечает ускоренную милитаризацию Россией временно оккупированных территорий Украины.
Президент напомнил о милитаризации оккупированных территорий / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видов Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений.
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«Путем формирования воинских частей, а также поставки боевиков, военной техники и средств материально-технического обеспечения происходит ускоренная милитаризация оккупированных территорий (Украины)», - заявил Порошенко.
По словам президента, «заводы просто демонтируются с Донбасса, а оборудование просто вывозится на территорию РФ».
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