Президент России дал распоряжение пока не возобновлять транзит

Наличие подписанного всеми сторонами документа о мониторинге транзита газа через территорию Украины и присутствие наблюдателей в местах контроля по-прежнему остаются необходимыми условиями для возобновления поставок газа из России, заявил президент РФ Дмитрий Медведев.

"Наша позиция по действиям в ситуации, возникшей в результате противоправных поступков Украины - воровства газа, которое продолжалось в результате достаточно длительного времени, остается прежней", - заявил Медведев в воскресенье на рабочей встрече в своей загородной резиденции с вице-премьером Игорем Сечиным.

"Мы приступим к возобновлению транзита только при наличии двух условий", - сказал президент РФ.

Медведев пояснил, что первое условие - "это наличие подписанного всеми сторонами документа, который текстуально соответствует документу, подготовленному, согласованному и подписанному российской стороной".

Вторым условием, по словам главы государства, является "реальное присутствие наблюдателей в местах, где будет осуществляться контроль - на украинских границах и в подземных хранилищах газа".

"При наличии этих двух условий будет осуществлено открытие транзита. Мы готовы сделать это, как только все условия будут выполнены. Чем быстрее это будет сделано, тем проще будет выйти из этой ситуации, которую создала для европейских потребителей и всех участников этого процесса Украина", - цитирует РИА "Новости".

Он попросил Сечина "в дальнейшем руководствоваться именно этим и регулярно докладывать о ситуации".