ГПУ вызывает "няш-мяш" Поклонскую и Аксенова для вручения нового подозрения

Генпрокуратура вызывает бывшего "прокурора" аннексированного Крыма Наталья Поклонскую и так называемого "главу" оккупированного полуострова Сергея Аксенова для вручения нового подозрения 27 февраля в Киев. Соответствующая повестка опубликована на сайте ГПУ.

Отмечается, что в случае, если Аксенов и Поклонская не явятся без уважительных причин, на них может быть наложено денежное взыскание в размере до 1,6 тыс. гривен (0,5 размера минимальной зарплаты) или применен привод.

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"В соответствии с требованиями ст. 133, 135, 278 УПК Украины вызывается на 27 февраля 2017 года с 9:00 до 18:00 до прокурора отдела процессуального руководства в уголовных процессах управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины Кокошко А. В. в кабинет №713 по адресу: ул. Леси Украинки 26-а. Киев для вручения уведомления об изменении ранее сообщенной подозрения и о новом подозрении, а также проведения следственных действий с вашим участием", - сказано в повестке.