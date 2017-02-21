"А зачем, скотиняки, вы здесь нужны?": Ляшко предлагает сократить количество нардепов

Об этом заявил глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, сегодня в зале вместо 450 депутатов присутствуют 200. "Это лишнее доказательство правильности программы Радикальной партии о необходимости внесения изменений в Конституцию и сокращении депутатов Верховной Рады до 200 человек. Если 450 депутатов не могут ходить в зал, не могут работать, то у меня тогда вопрос: а зачем, скотиняки, вы здесь нужны и почему люди должны вам платить зарплату?" - сказал он.

Отметим, для уменьшения количества народных депутатов необходимо внести изменения в Конституцию. За это должны проголосовать две трети от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 300 депутатов.