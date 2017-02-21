Украина предложила членам Совбеза ООН почтить минутой молчания Чуркина (видео)

Об этом он сказал, открывая заседание Совета безопасности ООН, касающееся нерешенных конфликтов в Европе.

«Дорогие коллеги, как вы знаете, вчера Совет принял заявление для прессы в связи со смертью постоянного представителя Российской Федерации в ООН. Как президент Совета безопасности, я предлагаю почтить минутой молчания память посла Виталия Чуркина», - сказал Ельченко.

После минуты молчания представитель российской делегации сказал, что российские дипломаты «благодарны за теплые слова и выражение соболезнований в связи с невосполнимой утратой, которую понесла Россия».

Затем свои соболезнования стали выражать другие члены Совета безопасности.

Как сообщал УНИАН, вчера Совет безопасности ООН принял заявление для СМИ в связи со смертью Чуркина.

«Члены Совета безопасности скорбят в связи со смертью посла, который более 40 лет находился на российской дипломатической службе, более 10 лет возглавлял миссию Российской Федерации при ООН», - говорится в заявлении.

В то же время впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина, которая сейчас председательствует в Совете безопасности ООН, заблокировала принятие заявления относительно смерти Чуркина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал якобы блокирование Украиной соответствующего заявления. «На фоне этой утраты поведение наших украинских коллег - и Бог им судья, здесь, наверное, нечего сказать. И не так это важно на фоне той потери, которую понесла российская дипломатия», - сказал Песков.

В МИД назвали информацию о блокировании Украиной заявления о смерти Чуркина российской спекуляцией. «Их пропагандистские заявления не соответствуют действительности. Была совершенно другая ситуация. Было предложение российской стороны принять заявление председателя Совета безопасности относительно трагического происшествия, которое предусматривало проведение отдельного заседания по этому вопросу, но таких случаев никогда не было в истории ООН. Таких прецедентов нет. Было принято заявление для прессы в связи с этой трагической ситуацией», - подчеркнула пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Чуркин умер 20 февраля 2017 года, 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет.