Украина не будет зачитывать "теплые и нежные" слова в Совбезе из-за смерти Чуркина – СМИ

"Украина как председатель Совбеза не будет зачитывать "теплые и нежные" слова из-за Чуркина. Минимального протокола избежать не получится, но, надеюсь, все понимают, что (Украина будет действовать) не в национальном качестве", – сказал один из собеседников Европейской правды.

В частности, по словам источника, Украина не будет зачитывать заявление с сайта СБ ООН, посвященную этому вопросу.

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Как отмечается, избежать этого позволит более низкий статус заявления – на сайте Совбеза обнародовано "заявление для прессы", а не "заявление Совбеза". "Заявления для прессы не нужно зачитывать, и мы не будем этого делать", – пояснил другой дипломат.

Так, на заседании Совбеза, которое начнется в 17 часов по киевскому времени, Украина официально сообщит о смерти Чуркина, после чего члены СБ встанут для минуты молчания. Также существует возможность, что представители отдельных стран выскажутся по этому поводу. Принятие любого решения или формального обсуждения протоколом не предусмотрено.

Напомним, постпред РФ при ООН умер 20 февраля в возрасте 64 лет в Нью-Йорке. Чуркин возглавлял постоянное представительство России при ООН с 2006 года.