Украина ответила на упреки в "блокировании" заявления в Совбезе ООН о смерти Чуркина

Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Я могу сказать однозначно, что это всё российские спекуляции, которые реально, к сожалению, продолжаются до сих пор. Их пропагандистские заявления не соответствуют действительности. Была совершенно другая ситуация. Было предложение российской стороны принять заявление председателя Совета безопасности относительно трагического происшествия, которое предусматривало проведение отдельного заседания по этому вопросу, но таких случаев никогда не было в истории ООН. Таких прецедентов нет. Было принято заявление для прессы в связи с этой трагической ситуацией», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

«То есть, они просто манипулируют и спекулируют на этом. Мы ничего не блокировали. Было принято заявление для прессы о смерти их посла», - добавила Беца.

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Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН принял заявление для СМИ в связи со смертью Чуркина.

«Члены Совета безопасности скорбят в связи со смертью посла, который более 40 лет находился на российской дипломатической службе, более 10 лет возглавлял миссию Российской Федерации при ООН», - говорится в заявлении.

В то же время впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина, которая сейчас председательствует в Совете безопасности ООН, заблокировала принятие заявления относительно смерти Чуркина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал якобы блокирование Украиной соответствующего заявления.

«На фоне этой утраты поведение наших украинских коллег - и Бог им судья, здесь, наверное, нечего сказать. И не так это важно на фоне той потери, которую понесла российская дипломатия», - сказал Песков.

Чуркин умер 20 февраля 2017 года, 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет.