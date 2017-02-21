СБУ перехватила разговоры лиц, которые по заданию спецслужб РФ организовывали антиукраинские акции (аудио)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Василий Грицак, обнародовав фрагменты перехваченных разговоров.

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"СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины задокументировала противоправную деятельность бывшего 1-го помощника экс-министра образования Табачника Кузьменко А.В и представителя ОО "Украинский выбор" Золотарева П.О", - сказал Грицак. Он отметил, что указанные граждане в переговорах между собой решали вопросы относительно организации проплаченных антиукраинских акций в Житомирском облсовете.

По словам председателя СБУ, Россия не оставляет попыток расшатать ситуацию в Украине.

"Те разговоры, которые вы услышали... Мы будем задавать вопросы тем, чей голос там был", - сказал председатель СБУ.