"Посеять хаос": глава контрразведки рассказал о новом сценарии России против Украины

"На сегодня это попытки максимально расшатать ситуацию во всех регионах Украины, в том числе и с привлечением криминалитета. Как наших местных, так и завезенных из России. Причем это как барсеточники и мелкие воришки на базарах, так и ничем не мотивированные убийства, взрывы в местах большого скопления людей. В общем, задача - посеять хаос", - цитирует его Liga.net.

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Так, по его словам, если в 2015 году Россия делала ставку на грамотно подготовленные диверсионные группы, которые засылались на нашу территорию, закладывались тайники с оружием, готовили теракты, то сегодня стратегия изменилась.

"Сегодня ставка на криминалитет - на людей, у которых уголовное прошлое и почти нет будущего. Которые, за небольшое вознаграждение, готовы убивать и сеять панику", - пояснил Найда.

Он также отметил, что ситуация под контролем наших спецслужб, в том числе и контрразведки, и мы не позволим врагам реализовать свои планы.