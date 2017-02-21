Под КС митингуют против снятия моратория на продажу земли

По словам председателя подкомитета ВР по правам человека и лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича, главное требование демонстрантов — не дать депутатам от правящей коалиции через Конституционный Суд отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли в обход голосования в Верховной Раде.

«В Конституционном Суде готовится главная “зрада” по продаже украинской земли. Сегодня судьям дали зарплату 480 тыс. грн в месяц плюс надбавки и пожизненную выплату этой суммы только за то, чтобы они “подмахнули” бумагу в обход голосования в Верховной Раде — депутатское обращение от правящей коалиции, которое лишает украинцев их земли. Сегодня решается судьба Украины», — заявил на митинге народный депутат Украины Вадим Рабинович.

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Лидер партии «За життя» также призвал своих сторонников бороться за собственные права, чтобы не допустить снятия моратория на продажу земли. «Мы будем бороться за лучшую жизнь. Мы должны сказать этой власти, что если нужно будет, мы придем к каждому чиновнику и вытащим его из кресла. Мы не дадим продать землю Украины, потому что мы ответственны за страну, за будущее, за своих детей — и мы оставим им нашу украинскую землю. Никто не сможет запугать нас – народ Украины, который борется за свои права», — заявил Вадим Рабинович, добавив что, по его мнению, судьи Конституционного Суда полностью дискредитировали себя связями с предыдущей властью, а потому не смогут действовать объективно. «Эти судьи, которые уже показали себя верными слугами при Януковиче, которые уже не раз меняли в стране уклад и законы, хотят еще и оставить украинский народ без земли. Мы будем бороться до последнего, чтобы этого не произошло. Народу рот не заткнуть. Сегодня мы привели сюда 7 тысяч человек, а завтра под стенами Конституционного Суда будут десятки тысяч».

Напомним, на днях первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк сообщил на своей странице в Facebook, что допускает снятие моратория на продажу земли уже осенью этого года. По его словам, это может случиться, после того как Конституционный Суд Украины рассмотрит предложение 55 народных депутатов по данному вопросу. Подобные заявления привели к митингам протеста, организованными политической партией «За життя» под стенами Конституционного Суда в Киеве. В свою очередь, остальные оппозиционные политические силы Украины пока никак не прокомментировали возможность снятия моратория на продажу земли решением Конституционного Суда.