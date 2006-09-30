Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил педагогов Украины с профессиональным праздником.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, в приветствии глава правительства отмечает, что “в этот день общество выражает глубокое уважение воспитателям, учителям, преподавателям, всем работникам образования”. Обращаясь к педагогам, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что они “являются авангардом нашего общества. Высокий интеллектуальный потенциал и принципиальная гражданская позиция украинских педагогов во все времена генерировали новые идеи общественно-политического развития”.

Премьер заверил, что правительство Украины приложит максимум усилий, чтобы как можно скорее поднять на достойный уровень статус учителя, педагога, и выразил убеждение, что “только при таких условиях мы достигнем успеха”.

“Пусть Ваш вдохновенный труд содействует дальнейшему развитию национального образования и науки, уверенному продвижению украинского общества на пути стабильного развития, служит на благо нашего государства, украинского народа и каждого гражданина Украины”, говорится в приветствии премьера.