В Нафтогазе заявили о долге Газпрома

Заместитель главы председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ТРИКОЛИЧ заявляет, что с 1 января 2009 года российский «Газпром» должен «Нафтогазу» около 75 млн. кубометров газа, который украинская сторона использовала из своих хранилищ для обеспечения транзита газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ТРИКОЛИЧ отметил, что в общем в 2009 году Украина осуществила транзит почти 1 млрд. 436 млн. кубометров российского газа, и для обеспечения транзита использовала 52 млн. кубометров газа, поставленного «Газпромом», и более 74 млн. - из своих хранилищ.

«Сегодня, если мы будем подводить итоги, то на сегодня «Газпром» нам уже должен около 75 млн. кубометров газа за то, что мы транспортировали почти 1,5 млрд. кубометров газа в Европу», - сказал В.ТРИКОЛИЧ.

При этом он подчеркнул, что заявления российской стороны о том, что Украина ворует газ, делались лишь для того, чтобы сорвать поставки газа в Европу.

«Режим потребления газа Европой в этот период колеблется от 300 до 330 млн. кубометров в сутки, и естественно, что 18-21 млн. кубометров газа (который используется для прокачки – УНИАН) по отношению к 300 - это мизерный объем, что абсолютно никак не срывает поставки «Газпрома» в Европу. Это просто причина для того, чтобы сорвать поставки газа… ни более, ни менее», - сказал В.ТРИКОЛИЧ.