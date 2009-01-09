В Украину прибыли европейские эксперты по газовому мониторингу

В Украину прибыла первая группа европейских экспертов по мониторингу транзита российского газа.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Представительства Европейской комиссии в Украине Давид СТУЛИК.

По его словам, остальные эксперты прибудут в Украину в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 7 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к Президенту Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и Канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ с просьбой поддержать ее инициативу о направлении в Украину технических экспертов ЕС, которые изучат причины срыва поставок российского природного газа в страны Евросоюза и установят, кто несет за это ответственность. Европейский Союз принял это предложение.

[ назад ]