Маккейн об украинцах: я видел, как эти смелые ребята воюют сами против россиян без поддержки оружием из США

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Маккейн высказал во время дискуссии на тему: «Будущее Запада: упадок или подъем», которая состоялась в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я видел, как эти смелые ребята воюют сами против россиян без поддержки оружием из США. Я видел, как выдали медаль матери украинского воина, которого убил российский снайпер. Она стояла и принимала награду за своего сына, и по лицу текли слезы. Россияне убивают украинцев каждый божий день, они их просто убивают», - заявил он.

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«Я уверен, что дела могут стать еще хуже, это время испытаний для новой администрации (президента США)», - добавил Маккейн.

«Именно это то время, когда нам надо показать свою солидарность... вопрос Украины – это один из основных вопросов, который поднимает обеспокоенность с безопасностью как в ЕС, так и в США», - заметил сенатор.