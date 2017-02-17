В ГПУ назвали причины затягивания рассмотрения дел о преступлениях против Майдана

Дело о разгоне студенческого Майдана 30 ноября 2013 года затягивается в связи с тем, что судья отказывается объединять обвинения. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он пояснил, что в этом деле объявлено о подозрении 19 лицам: в отношении четырех командиров "Беркута" и экс-руководителя КГГА дела рассматриваются в суде еще с февраля 2015 года и пока они не пришли даже к экватору своего рассмотрения.

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"На протяжении года дела могут даже не быть назначены к рассмотрению. Мы имеем ситуации с отводами, самоотводами, изменениями подсудности", - заявил прокурор.

В то же время Горбатюк объясняет, что дело двигалось бы быстрее, если бы суд все же объединил обвинения относительно "беркутовцев" и экс-главы КГГА. Впрочем, в связи с отказом суда, потерпевшие и свидетели вынуждены ходить в разные суды по одних и тех же событиях.

Напомним, за преступления во время Евромайдана в Украине осудили лишь одного человека. Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Из 35 приговоров реальную меру наказания применена лишь к одной личности - одного из "титушек", - сказал Горбатюк. В целом, по словам Горбатюка, расследование идет в отношении 351 лица, из которых 48 – это высокопоставленные чиновники.