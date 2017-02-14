Евросоюз будет поддерживать санкции против РФ до полного выполнения Минских соглашений – Мингарелли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли на форуме Реанимационного пакета реформ в Киеве.

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«Мы будем поддерживать санкции, пока Минские договоренности не будут выполнены», - заверил Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что оснований для отмены санкций против РФ пока нет.

21 июня 2016 года Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции против РФ за ее действия в Украине.

1 июля Евросоююз утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.