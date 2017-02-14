Евродепутат рассказал, когда соглашение об ассоциации Украина-ЕС может быть ратифицировано Нидерландами

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вторник в Страсбурге в рамках дискуссии по вопросу ухудшения ситуации на востоке Украины, которая прошла в рамках пленарного заседания.

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«Нам нужно Соглашение об ассоциации. Я счастлив, что не так давно правительство Нидерландов снова внесло во вторую палату нидерландского парламента проект закона (о ратификации). После этого он будет направлен в Сенат», - убежден политик.

При этом ван Бален выразил уверенность, что процедура ратификации документа будет завершена в ближайшем будущем». «Это значит два или три месяца. Нам нужно Соглашение об ассоциации», - подчеркнул депутат ЕП.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Европейском Союзе четко пообещали Украине безвизовый режим, а Нидерланды работают над завершением ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.