Порошенко рассказал о "твердых" обещаниях ЕС по безвизу и окончательном завершении ратификации Соглашения об ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время открытия новой больницы в городе Галич Ивано-Франковской области.

«Сегодня мы получили позитивные известия из Брюсселя, где четко гарантировали нам макрофинансовую помощь, проинформировали о начале завершения ратификации (Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС – УНИАН) уже последней страной Евросоюза Нидерландами», - заявил он.

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«Уже они пообещали твердо безвизовый режим, для нас это важно. Важно не в том даже, чтобы мы получали или не получали визу, потому что вступление Соглашения об ассоциации, безвизовый режим являются признанием Украины европейской страной, открытия нам твердой европейской перспективы», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.

Напомним, 16 декабря 2016 года нидерландское правительство одобрило проект закона, необходимого для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Премьер-министр страны Марк Рютте высказывал убеждение, что парламент одобрит достигнутый компромисс, но это может произойти не раньше парламентских выборов 15 марта 2017 года.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала документ. По итогам референдума, который прошел в апреле 2016 года, более 60% избирателей высказались против договора с Украиной.