Новодворская о газовом конфликте: одни чекисты украли что-то у других

Газовой агрессией называет нынешний конфликт между Украиной и Россией известная российская правозащитница Валерия Новодворская.

В прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" политик сказала: "Когда с газом устраивают такие фокусы – Белоруссии чуть ли не задаром, потому что там нет демократии, а там диктатура, вот за это получайте чуть ли не по сто долларов плюс еще кредит, а Украине, потому что там политзаключенных нет и потому что там демократия и западный вектор развития, давайте платите по 450, - это шантаж и это, в общем-то, газовая такая агрессия".

Валерия Новодворская уверена, что Нафтогаз заплатил за потребленный газ: "Они заплатили все… И эта компания «Нафтогаз» выясняет отношения с «Газпромом». Между прочим, это выясняют отношения уже не украинцы с россиянами, там те же чекисты в этом «Нафтогазе» работают… Они друг с другом выясняют отношения. Украина здесь абсолютно ни при чем. Украина тут появляется только в качестве пропаганды, чтобы ее лишний раз пнуть. Самое занятное, что одни чекисты украли что-то у других. Украина, конечно, виновата... в том, что она все-таки не Россия. В том, что у нее столько лет подряд нет политзаключенных, есть справедливый суд, есть демократия, есть парламентские кризисы…

На вопрос ведущего, как же попали российские чекисты в украинскую компанию Нафтогаз, правозащитница ответила: "Дело в том, что экономика ведь транснациональна. И там много компаний, которыми владеют акционеры из России, особенно в Восточной Украине. Не отбирать же на этом основании, не конфисковывать собственность, не передавать ее в чисто украинские руки. Там много таких проблем. Смычка такая с Москвой на уровне экономики. И на самом деле, эти проблемы могут обнажиться и с Чехией, потому что там тоже скупали бизнес в свое время россияне. А кто из них чекист, кто нет, это документы надо спрашивать, еще и личное дело с Лубянки. К сожалению, мир в этом смысле недостаточно предусмотрителен. Нельзя никуда пускать Россию, пока ею правят чекисты, пока она подчиняется чекистам, пока здесь мавзолей стоит на Красной площади, пока страна не перешла из советской корзины в европейскую, мы валяемся все в той же советской корзинке с помадой, с ботинками, со всем остальным, с ядерными ракетами, с такими внешними связями, как Даниэль Ортега, Уго Чавес. До мира это может дойти слишком поздно... У меня очень большие претензии к прогрессивному человечеству".