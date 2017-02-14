Гройсман разразился критикой в адрес Тимошенко: назвал ее "мамой" популизма и коррупции в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства в ходе публичного отчета о результатах работы правительства в 2016 году.

«Отцом-основателем украинского государства – современного, новейшего украинского государства – мы считаем Михаила Грушевского. Родителями коррупции, популизма, неэффективности, постоянных экономических кризисов являются тоже люди. И, вы знаете, я считаю, что «мамой» украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко. Это настоящая «мама», которая много лет все делала, чтобы Украину уничтожить, и всегда ей кто-то мешал», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, «Батькивщина» требует от секретариата ВР немедленной регистрации проекта постановления об увольнении Гройсмана.

Вчера Тимошенко заявила, что в пятницу, 10 февраля, фракция «Батькивщина» подала соответствующий проект постановления с подписями 13 народных депутатов в секретариат ВР, и документ был зарегистрирован. Но спустя несколько часов после этого по неизвестным причинам он был удален из списка регистрации.

По убеждению Тимошенко, «такая махинация» произошла с ведома президента Украины Петра Порошенко, председателя ВР Андрея Парубия и при вмешательстве самого Гройсмана.

Тимошенко выразила удивление аргументацией, которую предоставили ее политической силе в секретариате парламента, «мол, для регистрации такого постановления необходимо, чтобы под ней стояли подписи 150 народных депутатов». Вместе с тем, как напомнила Тимошенко, под проектом постановления о снятии с должности тогдашнего премьера Арсения Яценюка стояли всего две подписи, но документ зарегистрировали.

У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель – дорваться до власти. Наша же цель – сильное государство Украина — Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 14, 2017