Гройсман объяснил, почему Украина не получила "безвиз" в конце прошлого года

«Фактически сейчас каждый месяц будут технические процедуры. Думаю, что получится ориентировочно к июню выйти на окончательное решение. Я увидел позицию президента Европейского Совета, я склонен доверять этому», - сказал глава правитетельства.

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Он отметил, что Украина могла бы получить безвизовый режим с ЕС в конце прошлого года, если бы не миграционный кризис. «Мы выполнили все позиции по безвизовому режиму. Коллеги по ЕС это признают», - сказал Гройсман.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом уже этим летом.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2016 года Европарламент одобрил предложения о механизме временной приостановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Решение о дате введения безвизового режима с ЕС для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что отмена виз для граждан Украины может состояться весной 2017 года.

14 января глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что ожидает официальное одобрение механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами в феврале-марте.