МИД Украины призывает российскую сторону не разыгрывать „языковую карту”

Министерство иностранных дел Украины возмущено тоном и содержанием комментария Департамента информации и прессы МИД РФ, обнародованного 27 сентября с.г., по поводу так называемой дискриминации русского языка в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины, переданном УНИАН.

“Взятый Министерством иностранных дел Российской Федерации поучительный тон, безосновательные обвинения и облудливая аргументация, содержащаяся в комментарии, не могут расцениваться иначе, как очередная попытка прямого вмешательства во внутренние дела нашего государства”, - подчеркивается в документе.

В МИД Украины решительно отвергают обвинения в адрес центральных органов власти и органов местного самоуправления Украины в якобы принудительном вытеснении русского языка из различных сфер общественной жизни.

Авторы документа отмечают, что официальная Москва, настаивая на особом статусе русского языка в Украине, почему-то не вспоминает о том, что в России только один государственный язык - русский. Это закреплено в Конституции РФ, в Законе о государственном языке РФ и других законодательных актах.

Украинский язык, в свою очередь, закреплен в Конституции Украины и в соответствующих законодательных актах нашего государства как государственный язык. “Потому, отвечая на комментарий Департамента информации и прессы МИД РФ, призываем российскую сторону с уважением относиться к законам Украины, как это предусмотрено международной практикой”, - говорится в документе.

МИД Украины считает “очередные безосновательные обвинения МИД РФ деструктивными” и призывает прекратить разыгрывать „языковую карту” в качестве метода влияния на внутриполитическую ситуацию в нашем государстве.

“Хотим еще раз подчеркнуть – вопрос о русском языке в Украине не стоит на повестке дня украинско-российских отношений. Это нужно раз и навсегда запомнить и из этого исходить при развитии взаимовыгодных, равноправных, партнерских отношений”, - подчеркивается в заявлении пресс-службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, в МИД РФ заявили, что факты дискриминации русского языка в Украине больше нельзя игнорировать и представлять как незначительное явление. "Гонителям русского языка в Украине необходимо, наконец, осознать, что двуязычность в Украине - это явление, исторически сложившееся, и поэтому заниматься искоренением русского языка подобными методами просто контрпродуктивно", - говорится, в частности, в комментарии.

В МИД РФ отметили, что особенно не дают покоя русскому языку местные власти некоторых западных регионов Украины. "Закручивание гаек" относительно русского языка касается здесь не только традиционной сферы официального общения, но и бытовой.

"В этом, как всегда, преуспели городские власти Ивано-Франковска, - говорится в комментарии. - Согласно изданному ими распоряжению, отныне запрещено разговаривать на русском языке на всех территориях учебных заведений, не разрешается проводить массовые мероприятия на русском языке и даже расклеивать объявление на русском языке в общественных местах. Принято решение вести наблюдение за книготорговцами и распространителями периодических изданий на русском языке. За соблюдением этих "правил" будет следить Комитет общественного языкового контроля, наделенный фактически функциями "языковой инквизиции".