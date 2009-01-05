Молдова подыгрывает России в газовом конфликте?

НАК «Нафтогаз Украины» требует от ОАО «Газпром» и ОАО «Молдовагаз» возобновить отбор газа для Республики Молдова по ранее согласованной схеме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что потребители Республики Молдова по непонятным причинам и без согласования с ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», начиная c 1 января 2009 года, начали потребление природного газа практически в полном объеме с транзитного газопровода «Ананьев-Тирасполь-Измаил», который частично проходит по территории Республики Молдова.

Таким образом, суммарная подача природного газа в южном направлении странам Балканского региона – Румынии, Болгарии, Турции, Греции и Македонии - была уменьшена на соответствующий объем – около 10 млн. куб. м в сутки.

Отмеченные общие действия ОАО «Газпром» и ее дочерней компании ОАО «Молдовагаз» вносят дестабилизацию в обеспечение стран Балканского региона природным газом и приводят к необоснованным обвинениям украинской стороны как транзитера российского газа, подчеркивается в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины» требует от ОАО «Газпром» соответствующего указания ОАО «Молдовагаз» возобновить отбор газа по предварительно согласованной схеме для Республики Молдова из штатных направлений.

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» в который раз напоминает, что в связи с отсутствием в 2009 году «Технического соглашения», которое регламентирует транзит российского природного газа территорией Украины, надежная работа газотранспортных систем может обеспечиваться в оперативном режиме при согласованности действий диспетчерских подразделений ОАО «Газпром» и ДК «Укртрансгаз».

ДК «Укртрансгаз» готова принимать природный газ на границе Российская Федерация – Украина по транзитным газопроводам при равномерной их загруженности, в том числе, по газопроводу «Уренгой – Н.Псков» в объеме не меньше 65 млн. куб. м в сутки.

«Внезапные и несогласованные изменения объемов подачи газа на территорию Украины со стороны ОАО «Газпром» являются неисполнением российской стороной своих контрактных обязательств перед европейскими партнерами», – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, "Газпром" с 1 января 2009 года прекратил поставки газа в Украину из-за отсутствия договоренности о цене на газ и тарифной ставки на транзит. Российская монополия продолжает поставлять природный газ транзитом через Украину, и при этом считает незаконным использование украинской стороной части этого газа в качестве технического для обеспечения транспортировки. По ее мнению, транзитный контракт продолжает действовать.

В то же время "Нафтогаз Украины" настаивает, что в отсутствие согласованных условий транзита имеет право направлять часть подаваемого Россией на вход украинской ГТС газа для обеспечения его транзита.

«Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе за минувшие сутки (4 января) 75 млн. куб. м газа, предназначенных для европейских потребителей.