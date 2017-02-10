В Запорожье похоронили народного депутата Украины Ваната

Как передает корреспондент УНИАН, на прощании с нардепом присутствовали спикер парламента Андрей Парубий, председатель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак, нардепы Андрей Тетерук, Юрий Береза, Николай Фролов, Александр Романовский, а также представители областной и городской власти.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от партии «Народный фронт» Петр Ванат умер 8 февраля на 80-м году жизни в больнице Запорожья.

Петр Ванат родился 28 января 1938 года. В Верховную Раду был избран по списку партии «Народного фронта» (№ 45). На момент избрания был президентом Запорожского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) "Потенциал", председателем Запорожской областной федерации работодателей.