Умер народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат
На 80-м году жизни скончался народный депутат Украины от партии «Народный фронт» Петр Ванат.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «Народного фронта».
Лидер партии Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи со смертью Ваната.
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«С глубоким прискорбием узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната – светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая утрата для всех нас», - сказал Яценюк.
Петр Ванат родился 28 января 1938 года. В Верховную Раду был избран по списку партии «Народный фронт» (№ 45).
На момент избрания был президентом Запорожского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) "Потенциал", председателем Запорожской областной федерации работодателей.