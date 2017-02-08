Умер народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «Народного фронта».

Лидер партии Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи со смертью Ваната.

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«С глубоким прискорбием узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната – светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая утрата для всех нас», - сказал Яценюк.

Петр Ванат родился 28 января 1938 года. В Верховную Раду был избран по списку партии «Народный фронт» (№ 45).

На момент избрания был президентом Запорожского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) "Потенциал", председателем Запорожской областной федерации работодателей.